Как показывать текущую дату в WordPress (2 способа)

Вполне вероятно, что вам может понадобиться выводить текущую дату в каком-то месте на вашем сайте на WordPress. Это покажет вашим читателям, что сайт «живой» и актуальный. И это будет дополнительным напоминанием посетителям сайта о сегодняшней дате.

Некоторые темы ВордПресс имеют встроенный параметр для отображения сегодняшней даты на сайте. Если ваша тема не поддерживает этого, вам нужно будет самому реализовать вывод текущей даты.

В сегодняшней статье мы рассмотрим 2 разных способа отображения сегодняшней даты на сайте на WordPress. В первую очередь мы создадим шорткод, а для второго способа будем использовать небольшой кусок PHP кода в файлах шаблонах темы.

Давайте приступим!

Шорткод для отображения сегодняшней даты в WordPress

Чтобы показывать на сайте текущую дату, вы можете создать свой собственный шорткод, используя всего несколько строк кода. Если вы не сильно знакомы с шорткодами WordPress, рекомендуем прочитать эту статью. Уникальность использования шорткода для этой цели заключается в том, что он дает возможность выводить текущую дату в любой части вашего контента, а не только с помощью виджетов.

Добавьте следующий код в файл functions.php вашей активной темы:

function displayCurrentDate( $atts ) { return date(get_option('date_format')); } add_shortcode( 'currentdate', 'displayCurrentDate');

Эта функция добавит новый шорткод в систему. Для вывода текущей даты будет использоваться настройка для формата дат, которую вы установили в пункте Настройки → Общие в Консоли.

После этого вы сможете использовать шорткод [currentdate] в редакторе WordPress. И он отобразит текущую дату во фронтэнде сайта в соответствии с форматом даты в настройках вашего сайта на WordPress.

Как показать сегодняшнюю дату с помощью кода

Если вы хотите показывать сегодняшнюю дату с помощью небольшого куска кода, и вас не пугает необходимость править файлы-шаблоны в теме, вы можете использовать этот способ.

Для этого вы можете использовать один из двух разных видов кода:

<?php echo date(get_option('date_format')); ?>

Этот код будет выводить на сайте текущую дату, используя формат даты, который установлен в настройках WordPress (как и шорткод, рассмотренный выше).

Но вы также можете указать свой формат даты, используя этот кусочек кода:

<?php echo date('l, j F Y'); ?>

Вот что представляет собой каждый символ формата даты в приведенной выше строке:

l – это полное название дня недели (L в нижнем регистре)

– это полное название дня недели (L в нижнем регистре) j – это день месяца

– это день месяца F – это полное название месяца

– это полное название месяца Y – это цифровое обозначение года (4 цифры; если использовать нижний регистр, тогда последние 2 цифры года)

Вы можете использовать этот код, например, в шаблоне для шапки сайта – после закрывающего тега </header> в файле header.php .

Чтобы добавить CSS-стилей для показа даты, вы можете обернуть этот код тегом <div> с нужным классом, а потом использовать нужные стили для него в файле стилей темы (styles.css).

Краткий итог

Хотя это и не обязательно, но отображение текущей сегодняшней даты на сайте WordPress может вам пригодиться. Вы можете использовать для этого шорткод, либо небольшой кусок PHP кода в файлах шаблонах текущей темы. Мы не рассматриваем для решения этой задачи использование плагина, поскольку 2 способа в сегодняшней статье делают это проще и доступнее.